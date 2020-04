Elena Sofia Ricci: “Violentata quando avevo 12 anni”. Il racconto dell’infanzia dell’attrice ha lasciato tutti senza parole. Ha mantenuto il segreto per non far soffrire sua madre.

L’attrice ha confessato qualche tempo fa quello che aveva tenuto dentro di sé per tanti anni. E lo ha fatto in un momento particolarmente difficile per lei a causa della perdita della madre.

Elena Sofia Ricci e la confessione choc: “Abusata quando avevo 12 anni”

Aveva solo 12 anni. Fu in quel periodo della sua vita che Elena Sofia Ricci subì un abuso. E a raccontarlo è stata lei stessa qualche tempo fa in una intervista a Libero. Il terribile episodio accadde durante un periodo di vacanza. L’attrice ha dichiarato di non essere riuscita a raccontarlo prima per la grande paura e la vergogna provata.

L’attrice ha tenuto il suo segreto per molti anni e lo ha fatto per non far soffrire la madre. “E’ stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice”, ha raccontato la Ricci, proseguendo “mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”. Fu proprio un amico di famiglia dunque ad abusare di lei. La forza di parlare di questa drammatica vicenda è arrivata per lei solo nel momento nel quale la madre è scomparsa, appena pochi mesi prima.

La confessione dell’attrice è avvenuta in un momento di grande successo per lei e il suo percorso professionale. Grande plauso della critica aveva infatti appena ricevuto per la sua interpretazione nel film Loro di Paolo Sorrentino. Un anno quello trascorso però che si è rivelato anche profondamente doloroso a causa della perdita della madre appunto e del grande amico e regista Ennio Fantastichini.

Raccontando la vicenda drammatica che ha colpito il suo passato, la Ricci ha anche rivolto il proprio pensiero a tutte quelle donne che vivono le medesime situazioni e che non riescono però a reagire a quello che è un marchio che sentono essersi impresso loro addosso.