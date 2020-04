Elena Sofia Ricci, l’ex compagno sbotta: “Dice falsità gravi sul mio conto”

L’ex compagno di Elena Sofia Ricci, Pino Quartullo, ha risposto alle accuse d’infedeltà smentendo seccamente e accusandola di dire menzogne.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi‘, Elena Sofia Ricci ha parlato della sua fragilità e dei problemi che ha vissuto in passato. Tra questi ha annoverato anche una presunta infedeltà dell’ex compagno, nonché padre della figlia Emma, Pino Quartullo. L’attrice non ha dichiarato di aver scoperto qualche tresca amorosa, ma semplicemente che lo ritenesse poco portato alla fedeltà.

A distanza di sette giorni da quelle affermazioni, Pino ha voluto rispondere direttamente all’ex compagna per smentire le sue parole: “Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave […] Nei tre anni in cui siamo stati insieme, Elena Sofia è stata la mia unica donna”. Quindi ha aggiunto: “Di più: non c’è mai stata una lite per gelosia. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero”. Insomma la sua percezione è stata errata e Quartullo ci tiene a precisarlo anche per fare capire ad Emma (la figlia) che fino a quando sono stati insieme le è stato fedele.

Elena Sofia Ricci, Pino Quartullo: “Spero sia l’ultima volta”

Dopo aver chiarito di esserle stato fedele, Pino spera che d’ora in avanti non debba più smentire una cosa simile o che l’ex compagna non lo annoveri più tra le esperienze negative della sua vita: “Spero con questa intervista di non essere mai più contemplato nell’elenco delle sciagure che hanno afflitto la sua vita”. Quindi spiega che questo per lui è un momento abbastanza positivo nonostante la crisi sanitaria in cui stiamo vivendo tutti, poiché da poco ha assistito al debutto televisivo della figlia: “Mia figlia che debutta da attrice nei panni di sua madre da giovane: cosa c’è di più bello?”.