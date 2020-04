ClioMakeUp, Clio Zammatteo è di nuovo mamma: la piccola Joy

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, tra poco sarà di nuovo mamma. Il marito Claudio annuncia che stanno andando in ospedale ad attendere l’arrivo della piccola Joy.

Il marito di Clio Zammatteo, la famosa make up artist conosciuta come ClioMakeUp, ha annunciato su Instagram che l’arrivo della loro secondogenita è sempre più vicino. Claudio Midolo fa sapere alla #cliofamily che “today is the day” per l’arrivo della piccola Joy e condivide una foto della futura mamma su un letto di ospedale, munita di mascherina.

Ore prima, la stessa Clio aveva fatto sapere attraverso una storia su Instagram che si stava dirigendo in ospedale. La sua seconda gravidanza è stata seguita con molta attenzione dalle sue fans, soprattutto da quando ha annunciato di essere andata via da New York per scappare dall’isterismo legato al Coronavirus e al lockdown. Clio e il marito Claudio si erano spaventati per la corsa alle armi che aveva coinvolto gli americani e avevano deciso di trasferirsi dall’amica e collega make up artist Giuliana, nota sul web come MakeupDelight, italiana e negli States per amore.

ClioMakeUp e il problema del parto

Clio si è dovuta preoccupare di trovare un luogo dove partorire, cosa non facile a causa delle complicazioni legate al sistema sanitario americano e agli ospedali pieni di pazienti affetti da Covid-19, che dilania l’America. Questa situazione di forte stress ha gravato molto sulla futura mamma, ma il supporto della famiglia e dei suoi amici, l’ha aiutata a superare le difficoltà.

