Claudia Gerini, la ‘quarantena’ dell’attrice con le figlie – VIDEO

Il Coronavirus ha bloccato in casa anche le star dello spettacolo, tra loro Claudia Gerini: la ‘quarantena’ dell’attrice con le due figlie.

“Mi sono scoperta fortissima sulle verdure al forno, ancora incerta su dolci e crostate. Ma la mia parmigiana di zucchine è al bacio”, così al Quotidiano.net l’attrice Claudia Gerini riassume la sua ‘quarantena’ da Coronavirus ai fornelli.

L’attrice è in compagnia di Linda, la figlia minore: “Le manca la socialità: fa lezione con Zoom, e con gli altri bambini stanno insieme virtualmente. Ma vedo che affronta la con molta calma. Frequenta una scuola americana parificata, che è stata molto pronta con le piattaforme online”.

Le figlie di Claudia Gerini e la quarantena dell’attrice

L’altra figlia, Rosa Enginoli, sembra intanto seguire le orme della madre: “Mi piacerebbe tanto averle passato il mio entusiasmo per una professione tanto interessante, che ti dà mille emozioni, ma che può essere anche molto dura”. Sul loro rapporto spiega: “Finiamo sempre a guardare delle serie tv! Glielo dico: Rosa, se vuoi davvero fare l’attrice, devi vedere i film di Monicelli, di Risi, o anche ‘Non ci resta che piangere’ di Troisi”.