La presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, continua ad essere impegnata col formato web Sensual Dance Fit, che aiuta le donne a rimanere in forma con l’attività fisica o la danza. La coreografa inglese ha condiviso su Instagram il Manifesto di SDF, dove sono pubblicati gli slogan per tenere alto il morale durante la quarantena.

“Nessuno può giudicarmi, perché solo io so cosa è meglio per me“, questa la massima del Manifesto di SDF condiviso da Carolyn Smith. Il testo è una raccolta di frasi motivazionali e sembra essere stato molto apprezzato. La coreografa negli scorsi giorni aveva espresso il proprio dispiacere per le vittime di Coronavirus e ha deciso di appoggiare il Sensual Dance Fit per condividere un po’ di positività. “Sono una donna, prima di tutto. Sono la donna dei miei sogni. Ogni giorno onoro la mia bellezza e la mia sensualità dedicandomi attenzioni speciali“. L’invito del Manifesto è chiaro: valorizzarsi, guardarsi con occhi migliori, senza farci influenzare dal pensiero degli altri.

Ritorna il format con Milly Carlucci Io resto a casa

Il formato web condivide messaggi dedicati specialmente a un pubblico femminile, ma questo non vuol dire che non possano essere applicati anche agli uomini. Carolyn Smith, insieme alla conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, sono tornate in diretta su Instagram col format web Io resto a casa show,mentre sono ancora in attesa di sapere quando potrà andare in onda la competizione di ballo. Ospiti alla trasmissione Emanuela Aureli e Fabio Canino.

