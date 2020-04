Antonella Clerici devastata: “Morto il mio caro amico, non ho potuto dirgli...

Antonella Clerici parla del difficile momento che riguarda tutti e confessa il suo più grande rammarico: non aver potuto salutare l’amico morto per malattia.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco si lascia andare ad alcune confessioni inedite che riguardano la sua vita attuale, ma anche quella talvolta dolorosa del passato.

Antonella Clerici, il più grande rammarico per l’amico morto

La conduttrice apparsa anche accanto ad Amadeus nell’ultimo Festival di Sanremo ha spiegato cosa le è accaduto. Parlando di rimpianti spiega: “Se ne ho uno è precedente a questo brutto periodo ed è quello di non essere riuscita a salutare un compagno di scuola che si era ammalato e che è venuto poi a mancare”.

Poi aggiunge: “Da quando sono a Basini nella mia vita resta chi merita. Col tempo ho sviluppato una certa sensibilità nei confronti degli opportunisti e ho imparato a selezionare i rapporti. La vita in campagna fa il resto”.

Antonella Clerici, il ritorno al lavoro

La Clerici ovviamente non vede l’ora di poter tornare in tv, il suo amato lavoro: “Mi manca non poter parlare al mio pubblico quotidianamente. Con La prova del Cuoco ogni emergenza che vivevamo veniva affrontata con le persone a casa.

Non vedo l’ora di tornare a poter fare progetti perché ora ho buone idee lavorative. Ma prima va rimessa a posto la testa: questo virus ha scompaginato tutto”.