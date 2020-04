Al Vicenza calciatore con emorragia cerebrale. Il club biancorosso fornisce la brutta notizia attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Il calcio è fermo da ormai due mesi ma a Vicenza c’è un dramma ulteriore, con una emorragia cerebrale che ha colpito un giovanissimo calciatore della squadra berica.

Il Lane Rossi ha infatti diffuso un comunicato ufficiale sul proprio spazio Facebook ufficiale in cui fornisce la triste notizia. Il difensore Edoardo Bolzon, 17 anni ed in forza alla selezione Under 17 della società biancorossa, è stato colpito all’improvviso da un malore al cervello. La squadra militante in Serie C spiega tutto quanto con le seguenti parole. “A volte, semplicemente, le parole per spiegare le cose che accadono non si trovano. Ieri sera (lunedì 20 aprile, ndr.), Edoardo Bolzon, difensore biancorosso della nostra Under 17, è stato colpito da un’emorragia cerebrale e sta ora lottando per la vita all’ospedale di Treviso, dove è stato operato d’urgenza nelle scorse ore”.

Vicenza emorragia calciatore, Edoardo è molto grave

Smentito qualunque collegamento con un possibile caso di Coronavirus. Ciò che è accaduto ad Edoardo Bolzon è da imputare a qualcos’altro. Il giovanissimo calciatore del Vicenza ha questa emorragia che lo ha colpito mentre si trovava a casa sua, in provincia di Treviso. Edoardo compirà 17 anni nel prossimo mese di agosto. La nota del Vicenza continua. “Edoardo, ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo, battagliando su ogni pallone più di chiunque altro, come il tuo spirito combattivo ti porta a fare. Questa è una partita ancora più difficile da affrontare ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la grande famiglia biancorossa sono al tuo fianco, anche in questa battaglia. Forza Edo, non mollare! Ti aspettiamo di nuovo in campo con la tua maglia”.

