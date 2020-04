Vanessa Incontrada, tragica gaffe nel video su Instagram: ecco cos’ha fatto

Salutando i suoi follower con un filmato su Instagram Vanessa Incontrada è stata “tradita” dal suo corpo in modo a dir poco imbarazzante.

Erano le 7:48 del mattino e Vanessa Incontrada, appena sveglia, spettinata e struccata, ha deciso di mostrarsi sui social per un saluto a sorpresa ai ai fan. “Buongiorno”, ha esordito la conduttrice italo-spagnola con la consueta energia e naturalezza. Ecco, troppa naturalezza. Subito le è infatti scappato un “ruttino” che ha interrotto il discorso per pochi imbarazzanti attimi. La Nostra, però, non si è scomposta: ha chiesto scusa e ha continuato come nulla fosse, con grande stupore e divertimento dei suoi follower.

Il “fuori programma” di Vanessa Incontrada

A sorprendere non è tanto l'”incidente” capitato a Vanessa Incontrada (può succedere a tutti…) quanto il fatto che la conduttrice non ha voluto girare un altro video privo di “errori” prima di pubblicare. E’ successo e pazienza: coprendosi la bocca con la mano, si è scusata e, dopo una brevissima esitazione, è andata avanti. In altri tempi e luoghi si sarebbe detto: il bello della diretta.

Per il resto, nel filmato in questione Vanessa Incontrada si è mostrata insieme alla sua cagnetta Gina, ormai inseparabile compagna delle sue avventure sui social alla quale presto si affiancheranno Tokyo e Zelig, due teneri e simpatici cuccioli che hanno subito conquistato il cuore della showgirl. “Amore a prima vista” ha scritto lei stessa presentandoli al suo pubblico sui social.

