Oggi in tv, Uomini e Donne: anticipazioni di mercoledì 22 aprile

Andrà oggi in onda una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’: ecco alcune anticipazioni sul percorso di Gemma e Giovanna con i corteggiatori.

Anche oggi andrà in onda con la nuova formula del corteggiamento a distanza ‘Uomini e Donne‘. Protagoniste della puntata, come ormai da consuetudine, saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. La prima sorpresa, però, sarà il collegamento video con Barbara De Santi. L’ex protagonista del programma tranquillizzerà tutti dicendo che sta bene, quindi commenterà insieme alla De Filippi tutte le richieste ricevute da Gemma. La De Santi fa trasparire un pizzico d’invidia (benevola) per i tanti corteggiatori a cui deve rispondere la dama torinese.

La storica protagonista del trono over è rimasta piacevolmente sorpresa dalle tante richieste ricevute, ma al tempo stesso chiede pazienza ai pretendenti. La dama, infatti, non riesce a rispondere a tutti contemporaneamente e chiede tempo per approfondire la conoscenza con ognuno di essi. Nel commentare i “problemi” della Galgani, la De Santi dice: “Beata lei che li ha”.

Uomini e Donne: Giovanna s’infuria con Sammy

Successivamente si assisterà ad un incontro per un caffè tra Gemma e Giovanna, le quali prenderanno le dovute precauzioni per evitare un eventuale contagio. Quindi si passerà alla Abate e al rapporto con i due corteggiatori Sammy e Alessandro. La conduttrice mostrerà prima un breve sunto del percorso fatto sin ora, quindi farà vedere a Sammy l’ultima esterna che Giovanna ha fatto con Alessandro. Nel vedere le immagini questo commenterà: “Da un’ora che sudo solo al pensiero di poterti rivedere guarda”.

Una frase che farà emozionare la dama ma che lo stesso corteggiatore cancellerà poco dopo dicendole: “Io vorrei un attimino fare il punto della situazione, visto che ti ho promesso di dirti sempre la verità. Mi sentirei bugiardo nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni”. Un’ammissione che non Giovanna non ha esattamente preso bene.