Uomini e Donne, Tina Cipollari perde la pazienza: “Li denuncio” – VIDEO

Tina Cipollari, nota protagonista di Uomini e Donne, ha perso la pazienza quando ha visto che la sua immagine veniva utilizzata per pubblicità ingannevoli.

Qualche giorno fa su internet girava una finta intervista a Maria De Filippi, nella quale sembrava che la conduttrice sponsorizzasse gli effetti positivi di un determinato prodotto dimagrante. Presto si è capito che si trattava di una pubblicità ingannevole e di una falsa intervista.

Nelle scorse ore un simile articolo fake è apparso con le foto e le presunte dichiarazioni di Tina Cipollari. Quando la storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ è venuta a conoscenza della cosa ha immediatamente smentito di aver preso i prodotti pubblicizzati ed ha subito messo in chiaro che agirà per vie legali: “Questa notizia è falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta, ma saranno denunciati”. Gli autori della fake news hanno cercato di sfruttare a loro vantaggio il recente dimagrimento di Tina. Questo però è stato frutto di una dieta concordata con un nutrizionista della quale proprio l’opinionista ha parlato apertamente per mesi.

