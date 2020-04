Uomini e Donne, Giulio Raselli confessa: “Ho sofferto di attacchi di panico”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, da quando è iniziata la quarantena passa, come tutti, molto tempo sui social. Risponde a domande personali.

Giulio Raselli, come tutti, sta trascorrendo molto periodo sui social da quando è iniziata la quarantena per parlare con i suoi fans. L’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne chiede ai suoi followers di fargli qualche domanda a cui poter rispondere e, quando uno di loro rivela di star soffrendo molto di attacchi di panico in questo periodo, Raselli coglie l’occasione e rivela di soffrire anche lui di ansia.

Il fidanzato di Giulia D’Urso, sollecitato da una domanda di un follower riguardo gli attacchi di panico e come uscirne, svela di soffrirne anche lui. “Si ho sofferto di attacchi di panico e molto spesso soffro di ansia…Il consiglio che posso darti è ascoltare il tuo corpo…Quando capisci che sta arrivando alzati, respira e pensa positivo…“, questa è la risposta dell’ex tronista. Questi consigli, spera Raselli, che possano essere d’aiuto alla ragazza che sta soffrendo di queste problematiche. Da un’altra fans arrivano i complimenti per la storia con Giulia D’Urso: “Vi seguo da inizio percorso…Siete belli insieme…” e Giulio ha solo potuto ringraziare. “Ci fa sempre un piacere enorme sapere che ci sta tanta gente come te che ci vuole bene…Ancora grazie…“.

Il fidanzato di Giulia D’Urso, quando era tronista a Uomini e Donne, è stato molto spesso criticato per i suoi atteggiamenti che l’hanno fatto passare per arrogante. A distanza di mesi, una sua follower gli ha fa sapere che quelle critiche per lei erano prive di fondamento. Giulio ha apprezzato molto il commento: “Mi fa molto piacere…La verità è che io faccio sempre tante battute, non sempre belle, ma in quelle in cui la gente non ride, rido io per compensare…Non mi piace lasciarmi nella mer*a“.

