Stasera in tv – Stasera Italia, le anticipazioni del 22 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, su Rete4 con Stasera Italia: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento con Stasera Italia questa sera, mercoledì 22 aprile 2020. In prima serata su Rete4 sarà condotto da Barbara Palombelli affrontando diversi temi strettamente legati all’emergenza Coronavirus, con la ripresa della normalità e delle attività economiche in vista della Fase 2. Se ne parlerà in studio con tanti servizi e vari collegamenti per capire quali siano o meno i margini di una reale apertura del Paese. Tanti gli interrogativi a seguito della pandemia di Covid-19 che ha messo in crisi l’Italia e il resto del mondo.

Stasera in tv – Stasera Italia, le curiosità

“Stasera Italia” è il talk show, curato dalla redazione Videonews, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Dal lunedì al venerdì conduce Barbara Palombelli, mentre per quanto riguarda la conduzione estiva per sabato e domenica è protagonista Veronica Gentili. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, con una puntata di Stasera Italia.