Stasera in tv – L’uomo bicentenario, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, con il film “L’uomo bicentenario” in prima serata su TV8: trama e cast

Questa sera, mercoledì 22 aprile, appuntamento da non perdere con il film del 1999 L’uomo bicentenario, in prima serata su TV8. Diretto da Chris Columbus con protagonista Robin Williams la pellicola prende ispirazione dall’omonimo racconto di Isaac Asimov e sul suo romanzo Robot NDR-113. Tutto parte come obiettivo dalla creazione dando “vita” di Andrew Martin, uno dei primi prototipi di robot positronico. Il robot viene acquistato Martin nell’aprile del 2005 come robot di servizio. All’inizio c’è poca credibilità, poi viene accettato dalla sua famiglia con la figlia più piccola che avrà un forte legame con lui. Così Andrew dimostrerà di avere emozioni e reazioni: una cosa davvero incredibile con un finale emozionante.

Stasera in tv – L’uomo bicentenario, curiosità

Il protagonista del film è Robin Williams, che ha dovuto anche indossare una corazza assemblata fatta su misura per lui. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, con il film “L’uomo bicentenario” in prima serata su TV8.