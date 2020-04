Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, con il film “Jurassic Park III”: ecco la trama e il cast della pellicola del 2001

Da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, l’appuntamento con il terzo capitolo di Jurassic Park. Il paleontologo Alan Grant sarà convinto da un avventuriero e sua moglie: l’obiettivo dell’uomo è quello di trovare fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor. Così si mettono in pista, insieme a quattro compagni di viaggio, per fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, sede del celebre parco preistorico, è diventata l’ambiente ideale per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. I protagonisti saranno vittime di un grave incidente e resteranno bloccati sull’isola. Infine, si capiranno le reali intenzioni dell’avventuriero e di sua moglie.

Stasera in tv – Jurassic Park III, trama e cast

Sam Neill interpreterà il protagonista Alan Grant, mentre William H. Macy sarà Paul Kirby. Inoltre, troviamo Téa Leoni che vestirà i panni di Amanda Kirby con Trevor Morgan che sarà Eric Kirby. Gli altri attori saranno Alessandro Nivola, Michael Jeter, Bruce A. Young, John Diehl, Laura Dern, Mark Harelik. La saga di Jurassic prende spunto dai romanzi scritti da Michael Crichton, soprattutto per quanto riguarda i primi due capitoli. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 aprile, con Jurassic Park III.