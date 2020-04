Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 22 Aprile

Chi l’ha visto?, concentrerà le sue ricerche su Luciana Martinelli, scomparsa il 4 aprile, e proseguirà l’inchiesta sull’omicidio di Lorena Quaranta, vittima del fidanzato: le anticipazioni di oggi, 22 aprile

Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? torna a occuparsi di donne e uomini scomparsi in circostanze misteriose, e torna a dedicarsi anche all’attuale emergenza dovuta al Coronavirus.

La trasmissione andrà in onda su Rai 3 ore 21.20.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera in televisione.

Chi l’ha Visto?, scomparsi: tante segnalazioni per il caso di Luciana Martinelli

Chi l’ha visto? torna sul caso di Luciana Martinelli, scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Soprattutto in un momento storico come questo, caotico e su cui incide il pericolo di contagio, ricevere delle segnalazioni utili appare quasi un’utopia. Tuttavia, al contrario, la scorsa puntata in tanti hanno telefonato in trasmissione per raccontare di aver visto la bella ragazza di 27 anni, insegnante di lingue, dopo la sua scomparsa. Proprio grazie alle segnalazioni, il programma ha ritrovato il veicolo della giovane, rimasto parcheggiato nei pressi della scuola in cui Luciana lavorava. Gli agenti delle Forze dell’Ordine sono così riusciti a ricostruire gli ultimi spostamenti di Luciana che da Fiano Romano, in provincia di Roma, li hanno condotti alle sponde del Tevere, luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

Il programma tornerà, inoltre, sulle inchieste relative al Coronavirus e sul caso di omicidio di Lorena Quaranta. La giovane conviveva con il fidanzato, Antonio De Pace, che improvvisamente nella notte avrebbe chiamato la polizia per confessare l’omicidio della compagna. De Pace si sarebbe giustificato dicendo che Loredana, che lavorava in ospedale ed è stata attiva in prima linea durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid – 19, lo avrebbe infettato, portandolo a contagiare la sua stessa famiglia. Gli inquirenti hanno rivelato che nessuno dei due era, in realtà, affetto da Coronavirus.

