Conosciamo meglio la storia di Sara Del Mastro: ecco tutte le curiosità sulla vita privata della donna che sfigurò con l’acido il suo ex

Una tragedia davvero incredibile quella con protagonista Sara Del Mastro, 38enne, che nello scorso 7 maggio ha aggredito sfigurato con l’acido Giuseppe Morgante. I due avevano avuto una breve relazione: il folle gesto è avvenuto sotto casa sua a Legnano, in provincia di Milano. Lo stesso Giuseppe aveva denunciato più volte la donna che continuava a pedinarlo. I due erano stati insieme soltanto per un mese verso la fine del 2018 dopo che si erano conosciuti su un sito d’incontri online.

Sara Del Mastro chi è: età e vita privata

Come svelato dall’Ansa questa la conclusione della perizia psichiatrica del tecnico nominato dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese): “Era capace di intendere e volere al momento dei fatti”. Domenico Musicco, avvocato di Giuseppe Morgnate, ha svelato: “Siamo soddisfatti, seppur ci aspettiamo che per questa persona non ci siano sconti di pena. La difesa ha presentato alcune note critiche alla perizia che il giudice ha deciso di valutare, prima di deliberare”.