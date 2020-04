Patrizio Ratto, chi è il ballerino: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Patrizio Ratto, il ballerino e pianista lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi: carriera, curiosità e vita privata, cosa sapere.

Nato a Tarquinia in provincia di Viterbo, Patrizio Ratto viene da una famiglia con la passione per la danza. Ha infatti due sorelle insegnanti di danza, una di hip-hop e una di ballo di coppia.

Si appassiona al ballo sin da piccolo, quando però ama anche suonare il piano e giocare a calcio e a tennis. Con gli anni, capisce che la sua vera passione è quella per la danza. Decide così di coltivare, dedicandosi a tempo pieno a questa.

Cosa sapere sul ballerino Patrizio Ratto

Qualche anno fa, ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 15 sfidando il ballerino Andreas; nonostante abbia perso la sfida, gli viene assegnato lo stesso un banco. Nel talent show ha la possibilità di mettersi in mostra in coreografie come “J’y suis jamais allé” con la ballerina professionista Elena d’Amario. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è volato oltreoceano per partecipare ad America’s Got Talent e qui ha messo in mostra il suo talento al pianoforte.

Seguitissimo su Instagram, dove ha oltre 150mila follower, prima di quelle esperienze era già apparso in televisione. Infatti, ha vinto l prima edizione di Talent Up Academy e ha fatto parte del corpo di ballo di Raffaella Carrà durante il Festival di Sanremo. Ha quindi partecipato a diverse altre trasmissioni televisive. Nel 2015 è stato scelto per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Mtv Ema di Milano. Sempre al pianoforte si è esibito a Tu si que vales, arrivando fino alla finale.