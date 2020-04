Un uomo non riesce a guarire dal Coronavirus: reparto infettato dopo la sua morte. Solo allora infatti avviene qualcosa di inquietante.

Gli ospedali di Sestri Levante e di Lavagna sono in subbuglio a causa di un uomo morto per Coronavirus. Il decesso riguarda un italiano, pugliese di 41 anni, originario di Canosa in provincia di Barletta-Andria-Trani ma residente in Liguria, a Chiavari, dove lavorava in una officina meccanica prima di avere un ictus che lo aveva reso invalido.

Nel corso della sua degenza in entrambe le strutture è stato a contatto sia con il personale medico ed infermieristico che con i pazienti, all’interno del reparto di Medicina. E senza che venissero prese le dovute precauzioni. Una cosa che ha lasciato letteralmente di sale i congiunti del caro estinto. A causa di sintomi riconducibili al Coronavirus, il medico di famiglia del 41enne era riuscito ad ottenere il permesso per un ulteriore ricovero all’ospedale di Lavagna, dopo una prima osservazione svolta a Sestri Levante. Gli esami prescritti dal medico di base potevano avere luogo soltanto in una struttura ospedaliera. Il malore riconducibile a Covid-19 risale a circa una settimana fa, a metà aprile. Una volta giunto a Lavagna, i medici avevano riscontrato una una polmonite bilaterale con la decisione di svolgere il tampone per il rilevamento da Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus reparto infettato, la scoperta soltanto dopo il decesso

Il primo esito aveva dato risultato negativo, così come il secondo. Questo aveva spinto quindi i dottori a dimettere il paziente. Tornato a casa però, dopo poco si è reso necessario un ulteriore ricovero, con il suo quadro clinico ulteriormente peggiorato. Spostato in una stanza singola, è poi morto. In seguito al decesso, il personale medico ha svolto ancora una volta un tampone. Ed il risultato della terza rilevazione ha invece dato risultato positivo. Fino a quel momento nessuna precauzione ascrivibile a quelle raccomandate per trattare pazienti affetti da Covid-19 erano stati presi. In tanti tra altri pazienti e personale sanitario ora sono a rischio contagio. Ed il reparto è probabilmente infettato.

