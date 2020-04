Michele muore a 43 anni per il Coronavirus, lascia una moglie e due figli

Michele muore a 43 anni per il Coronavirus, lascia una moglie e...

Michele è morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Coronavirus. Cordoglio dell’intera città, l’uomo lascia la moglie ed i due figli piccoli.

Il costante conteggio delle vittime di questo Coronavirus lascia impietriti, ma non rende giustizia a quelle persone che quotidianamente muoiono lasciando un vuoto nelle loro famiglie, nella loro cerchia di amici e nelle loro comunità. Lo sa bene il sindaco di Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo) che ieri ha voluto ricordare il concittadino Michele Mora, deceduto proprio a causa delle complicanze causate dal Covid-19.

Leggi anche ->Mamma muore di Coronavirus ma prima riesce a partorire una bambina

In un post pubblicato su Facebook, il primo cittadino Nazareno Franchellucci scrive: “Purtroppo, una brutta notizia è arrivata in questa uggiosa giornata. Se ne è andato un altro concittadino. Ci ha lasciato a causa del Covid 19, che ha peggiorato le sue condizioni di salute. Alla famiglia le più sentite condoglianze e il cordoglio dell’intera città”. Un messaggio che si aggiunge a quelli di parenti e amici che salutano Michele.

Leggi anche ->Coronavirus Milano | corpi delle vittime abbandonati al cimitero

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michele muore a 43 anni lasciando moglie e due bambini

A raccontarci chi era Michele e qual è stata la parte finale della sua storia è ‘Il Resto del Carlino‘. Il cittadino del ferrarese aveva problemi di diabete sin da quando aveva 20 anni e nell’ultimo anno le sue condizioni erano peggiorate. Da circa 8 mesi, infatti, era costretto a sottoporsi alla dialisi. Il mese scorso l’uomo è stato contagiato dal Covid-19 e le sue condizioni si sono deteriorate velocemente. Qualche giorno fa sembrava che stesse migliorando, ma come in tantissimi casi c’è stata una violenta ricaduta alla quale i medici non hanno potuto porre rimedio. Michele lascia la moglie Valentina ed i sue figli Benedetta e Giacomo.