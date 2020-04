Marianna Giordano: chi è la piccola concorrente di Tu si que vales

Ha conquistato tutti con la sua simpatia Marianna Giordano: scopriamo chi è la piccola concorrente del talent show Tu si que vales.

Nella puntata andata in onda il 26 ottobre 2019 del talent show Tu si que vales ha conquistato davvero tutti con la sua simpatia la piccola concorrente Marianna Giordano. La bambina ha raccontato tre storie: “Al Lupo al Lupo”, “La Volpe e il lupo” e “Il Lupo e la vecchia”.

La bambina, figlia d’arte della cantautrice Tiziana Serraino, quando è andata in trasmissione aveva solo 4 anni. La sua mamma ha spiegato: “Marianna ha fatto un gioco ed è finita là”. Ma la piccola è già una ‘celebrità’.

Scopriamo chi è la piccola Marianna Giordano

Infatti, soprattutto nella zona di Reggio Calabria, della quale è originaria, è conosciuta come Giordanella per la sua Rubrica quotidiana su Facebook. Marianna Giordano ama le favole di Esopo, di Gianni Rodari e più in generale i classici e le storie mitologiche. Col suo piccolo talento, si è fatta notare nel talen show di Canale 5.

La sua mamma però ha voluto chiarire a strill.it: “E’ una bimba di 4 anni e mezzo che è andata ad un programma Mediaset per rappresentare la parte pulita e leggera della città ma niente di più. Dopo l’esperienza televisiva, è tornata all’asilo, continua a raccontare le sue storie sulla sua rubrica condividendole con i compagni di scuola e parenti”.