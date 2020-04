Un giovane di 33 anni che prestava servizio nell’Esercito è morto nel corso di un incidente stradale avvenuto verso l’alba.

Un incidente stradale ha posto fine alla vita di un giovane di 33 anni. La vittima era un militare originario del comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. Questa mattina si è ribaltato a bordo dell’auto sulla quale viaggiava da solo, lungo un tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

L’incidente stradale ha avuto luogo presso Eboli, nel territorio della provincia di Salerno. Il tutto è accaduto attorno alle 05:30 del mattino. Subito sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di stanza proprio ad Eboli. Purtroppo i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, morta presumibilmente sul colpo. I pompieri hanno estratto il suo cadavere dal veicolo incidentato, oltre che a ripulire la carreggiata dai detriti. Invece le forze dell’ordine hanno provveduto a svolgere i rilievi del caso e sono al momento impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Per il momento non si conoscono le cause di quanto accaduto.

Incidente stradale, ancora sconosciuta la dinamica dell’evento

Il militare morto si chiamava Lorenzo Tramontano e prestava servizio per l’Esercito a Persano. Stava viaggiando a bordo di una Fiat 500 in direzione sud nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. L’utilitaria è finita contro il guardrail installato su di un lato della carreggiata per poi capottarsi. Una ricostruzione giunta qualche ora dopo riguardo all’incidente farebbe pensare però che il tutto potrebbe essere avvenuto dopo che l’auto avrebbe urtato un mezzo pesante. La verità su quanto avvenuto verrà fuori molto probabilmente dalle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla rete stradale.