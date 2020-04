Giulia De Lellis, l’imitazione di Belen: “Sei una pagliaccia”

Quante polemiche intorno a Giulia De Lellis. Tutto ruota intorno ad alcune imitazioni dell’influencer verso la showgirl argentina Belen

Ancora polemiche intorno all’influencer Giulia De Lellis. Nelle ultime ore la donna si è divertita imitando anche la showgirl argentina Belen Rodriguez con diversi filmati pubblicato sul suo account TikTok. L’imitazione ha scatenato la rabbia dei propri followers che subito hanno scritto: “Le piacerebbe essere Belen! Diciamo che il copione è più o meno quello: si è messa con un suo ex e le ha pure copiato il ritorno di fiamma con la differenza che Andrea Damante non è Stefano De Martino”.

LEGGI ANCHE >>> Giulia De Lellis e Andrea Damante, grave insulto sui social: ecco la “difesa”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia De Lellis, quanti attacchi sui social

Giulia ha in comune con Belen l’ex fidanzato Andrea Iannone. Tante critiche sui social: “Le piacerebbe essere lei“, “Si è montata la testa sta ridicola“, “Che pagliaccia! Non sa più cosa inventarsi”, questi tra i tanti commenti sotto al video di Giulia. Un altro hater ha aggiunto: “Quanto è furba, scatena la polemica per far parlare di lei…”. La stessa Giulia ora si trova insieme ad Andrea Damante dopo i vari tradimenti dei mesi scorsi con la pubblicazione del suo libro “Le corna stanno bene su tutto”.