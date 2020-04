Giornata Mondiale della Terra 2020: cosa vedere in tv per celebrare l’Earth...

Cosa guardare in televisione stasera in occasione della Giornata Mondiale della Terra e la programmazione per celebrare i cinquant’anni dell’Earth Day.

Quando cade la Giornata Mondiale della Terra 2020? Qual è la data giusta? Niente di più semplice è oggi, 22 aprile. Quest’anno celebriamo l’Earth Day senza scendere in piazza con slogan perché siamo purtroppo bloccati a casa per l’emergenza Coronavirus. Ma non importa, per omaggiare il nostro Pianeta, in questa ricorrenza così speciale possiamo anche rimanere sul divano e scoprire la nostra bellissima Terra al sicuro tra le mura domestiche. Cosa guardare allora stasera in televisione per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2020?

Stasera in tv: l’Earth Day celebrato nei programmi televisivi

Il palinsesto televisivo per l’Earth Day in questa settimana è stato modificato. Certo, la situazione di lockdown a cui siamo sottoposti permette anche di rivoltare la programmazione tv senza troppi problemi visto che si tratta principalmente di film o di repliche. Così Sky, ad esempio, per La Giornata Mondiale della Terra ha pensato di dedicare molte fasce orarie del suo palinsesto proprio a programmi dedicati alla salvaguardia dell’ambiente e alla sensibilizzazione su temi importanti come gli Oceani.

I programmi in tv per l’Earth Day

Questa del resto è la 50° edizione dell’Earth Day e va “festeggiata” come si deve. Dal 20 al 26 aprile così potremo vedere:

Antropocene – L’epoca umana: mercoledì 22 aprile, alle 21.15 su Sky Arte. Un docu-film che mostra l’impatto dell’uomo sulla Terra.

Il sale della Terra: mercoledì 22 aprile alle 23 su Sky Arte vedremo ancora questo documentario di Sebastiao Salgado e a seguire Ice on Fire l’approfondimento mozzafiato prodotto da Leonardo Di Caprio, presentato alla 72^ edizione del Festiva di Cannes che va ad approfondire proprio i cambiamenti climatici.

La Donna Elettrica: ci spostiamo su Sky cinema e oggi, mercoledì 22 aprile rimarremo col fiato sospeso per la storia di Halla, una cinquantenne molto particolare, con un segreto e che vuole salvaguardare la Terra.

Discovery Science: su questo canale, tutta la settimana, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.10, ci sarà una programmazione specifica dedicata a scoprire proprio tutte le meraviglie della Terra.