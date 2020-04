Eleonora Giorgi ha lasciato di corsa il collegamento con Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio 5’ lasciando di sasso la conduttrice: cosa è successo.

Attimi di caos nella puntata di ieri di ‘Pomeriggio 5‘. Ospite di Barbara D’Urso in collegamento video c’era la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi. L’attrice era stata chiamata dalla conduttrice campana per commentare la storia d’amore tra il figlio e Clizia Incorvaia, nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘. Inizialmente, infatti, erano state messe in giro voci secondo cui la Giorgi non fosse d’accordo con questa relazione, ma proprio lei aveva smentito pubblicamente intervenendo al reality.

A distanza di qualche settimana dalla conclusione del programma Mediaset, Barbara D’Urso le ha voluto chiedere nuovamente un’opinione su Clizia e su questo amore nato davanti alle telecamere. La risposta dell’attrice è stata molto positiva: “Lei mi piace molto, mi è stata vicino in questo periodo”. Poi, però, all’improvviso Eleonora è scappata dalla stanza lasciando aperto il collegamento.

Eleonora Giorgi abbandona il collegamento: cos’è successo

Una sorpresa Barbara D’Urso osserva la scena e prova a capire cosa sia successo: “Eleonora che succede? Sei scappata dalla stanza…”, ma non riceve risposta. Poco dopo, però, si sente l’ospite che parla con il figlio e gli chiede una mano d’aiuto: “Mi è apparso il tg, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare”. Insomma si è trattato di un piccolo imprevisto tecnico che Paolo ha risolto poco dopo permettendo alla madre di concludere l’intervista e salutare la conduttrice ed il pubblico.