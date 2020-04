Coronavirus, tracce genetiche nelle fogne di Roma e Milano – VIDEO

Secondo uno studio commissionato dall’Istituto superiore di sanità, sono state trovate tracce genetiche di Coronavirus nelle fogne di Roma e Milano.

Per l’Istituto superiore di Sanità (Iss) un indicatore importante per un controllo sulla diffusione del Coronavirus è la presenza di Rna virale, ovvero del materiale genetico del Covid 19. Questo è stato cercatonella rete fognaria di Roma e Milano, considerato una spia di un focolaio epidemico.

Grazie a questo approccio, si potrà adesso utilizzare il controllo dell’acqua nella fognatura come strumento non invasivo per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Questa la valutazione degli esperti in materia.

Giuseppina La Rosa del Reparto Qualità dell’acqua e Salute del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss ha guidato un gruppo che si è occupato della questione: “Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di un focolaio epidemico”. Lo studio non è ancora reso noto. In ogni caso, si conoscono delle anticipazioni: “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus un gruppo di 8 campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di Rna del nuovo coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo è stato riscontrato in tutti i campioni prelevati nell’area orientale della città”.