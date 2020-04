Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 22 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 22 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Si attenua la morsa del Coronavirus in Italia: ad esempio ieri per il secondo giorno consecutivo erano scesi i casi attualmente positivi. In un solo giorno, erano stati addirittura 500 in meno e il trend sembra promettere bene.

Altrettanto positivo è il dato sui pazienti in ospedale o ricoverati in terapia intensiva, che continua a calare. Purtroppo, i numeri delle varie Regioni evidenziano come ancora troppi siano i decessi. Anche oggi, si ha l’idea di un Italia divisa in due, con le Regioni del Nord dove il contagio non cala in maniera drastica.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 22 aprile

Vediamo adesso alcuni dati regione per regione. In Friuli, si registrano nelle ultime 24 ore appena 25 casi e 5 decessi. Più alto il numero dei nuovi positivi in Veneto: 334 con 18 vittime. Nelle Regioni del Nord Est, dunque, un lieve rialzo dei nuovi casi, ma scende il numero degli attualmente positivi. Ancora sotto i 100 i nuovi casi in Toscana: sono 97 su 3.477 tamponi analizzati (2,8% di campioni positivi), con purtroppo ancora 19 decessi. Trend positivo anche nel Lazio, con 80 casi, appena 29 a Roma, un terzo in meno di quelli di ieri.

Altri quattro casi in Umbria, dove però scendono ancora gli attualmente positivi: ora sono poco più di 500. Nelle Marche, si registrano 47 nuovi casi su 1453 tamponi effettuati. Si tratta del 3,2% dei positivi sul totale dei tamponi, il dato più basso dall’inizio dell’emergenza. In Abruzzo, invece si registrano 66 casi su un totale di 1418 tamponi analizzati (4.6% del totale). Si attenua la morsa anche in Molise dove gli attuali positivi sono poco più di 200. In Basilicata, 4 i nuovi contagi, appena lo 0,7% i tamponi positivi. In Calabria i nuovi positivi sono 13, dei quali 8 sono riconducibili all’Rsa di Villa Torano. Nelle Isole, 48 nuovi casi, l’1,3% dei tamponi, in Sicilia.