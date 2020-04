Condannato per aver pugnalato la moglie è stato rilasciato a seguito delle amnistie concesse dal governo per la pandemia di Coronavirus. L’uomo, liberato la scorsa settimana, ha ucciso la figlia di 9 anni.

Muslum Aslan è stato rilasciato al scorsa settimana da una prigione turca grazie alle amnistie concesse dal governo per cercare di ridurre i contagi da Coronavirus nelle strutture sovrappopolate. L’uomo era stato incarcerato l’anno scorso per aver pugnalato sua moglie Rukiye Aslan.

Quando l’uomo di 33 anni è stato rilasciato, si è recato all’abitazione della moglie e ha cercato di rapire i loro tre figli, il che è risultato in una lite violenta in cui Ceylan Aslan è stata picchiata a morte dal padre. Muslum è fuggito dalla scena ma è stato successivamente arrestato in un parco. Ceylan è stata portata in ospedale ma è morta a causa delle ferite riportate. Rukiye, che aveva già chiesto il divorzio, ha detto che: “Usava la violenza sui miei figli di continuo. Ha appeso la mia figlia più grande per le braccia al muro, poi l’ha picchiata con un tubo. Ha lasciato Ceylan in una pozza di sangue, ha lasciato i miei due figli davanti la nostra casa ed è scappato. Mia figlia è morta e voglio che sia punito severamente per quello che ha fatto“.

“I diritti delle donne devono essere protetti”

La morte della piccola Ceylan, di 9 anni, ha scatenato moltissima indignazione online, con associazioni per la lotta dei diritti delle donne che si sono scagliate contro il governo per aver rilasciato uomini con crimini di violenza domestica. “Dovete agire immediatamente e proteggere le donne e i bambini dalla violenza che è stata rilasciata con la legge dell’amnistia“, così ha dichiarato l’organizzazione We Will Stop Feminicide. Secondo i dati, dall’11 marzo sono state già uccise 29 donne.

