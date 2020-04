Barbara D’Urso smaschera il finto infermiere: “Ecco la sua bugia”

Dallo studio di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso annuncia di aver smascherato un impostore senza scrupoli e nega di avergli mai offerto dei soldi.

“Smaschererò una persona che ha detto una bugia”. Così Barbara D’Urso ha annunciato sui suoi profili social pochi minuti prima di andare in onda con Pomeriggio 5. Detto, fatto. La conduttrice ha puntato il dito contro il piastrellista residente in provincia di Varese che, fermato a un posto di blocco dalle forze dell’ordine, si è finto infermiere di ritorno da un turno in ospedale mai avvenuto.

Il tizio in questione ha anche postato un video – diventato immancabilmente virale – nel quale ha raccontato la vicenda: “Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. Poi, intervistato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara, l’operaio ha sostenuto che Barbara D’Urso gli avrebbe offerto dei soldi per averlo in trasmissione. Al che “Barbarella” non ci ha visto più…

Barbara d’Urso a caccia della verità

Barbara D’Urso è sbottata in diretta a Pomeriggio 5: “Fatta un’indagine, nessuno l’ha contattato perché nessuno gli avrebbe offerto un euro” ha detto perentoria la conduttrice. “Non so quanta voglia gli infermieri avranno di fare un sorriso a questo signore”, ha poi aggiunto, spiegando di fidarsi ciecamente della sua redazione e dei giornalisti con i quali collabora giornalmente, e puntualizzando che lei non chiama nessuno dei suoi ospiti: “Impossibile che noi abbiamo offerto dei soldi a una persona del genere”.

Quindi la conduttrice si è scagliata nuovamente contro il piastrellista ubriaco e “furbetto”: “Una persona che si mette alla guida ridendo e dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’ legittima tutti quelli che guidano ubriachi, fanno incidenti e uccidono le persone. Prendere in giro degli infermieri che realmente fanno turni massacranti, lo trovo poco corretto”. Come darle torto?

