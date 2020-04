Bambino mangiato dai maiali | il piccolo aveva 4 anni

Terribile in India, con un bambino mangiato dai maiali selvatici. Raccapricciante come l’orrendo episodio ha avuto luogo, la polizia conferma tutto quanto.

È orribile quanto avvenuto in India, con un bambino mangiato dai maiali selvatici. Gli animali lo hanno circondato ed ucciso nel giro di pochi minuti, avendo facilmente ragione su di lui. E subito dopo avere prevalso, ne hanno anche mangiato parte del corpicino. La notizia è stata riportata da diversi media internazionali (per esempio il Daily Mail – clicca qui)

LEGGI ANCHE –> Asia Argento Pechino Express | che attacco | “Io pagato una miseria”

La vicenda è avvenuta nella città di Saibabad, durante il pomeriggio di martedì 21 aprile 2020, per andare a giocare all’aperto in una zona vicino a casa sua. In quel mentre un branco di maiali selvatici – molto simili ai cinghiali nell’aspetto – lo hanno rapito e trascinato in una discarica. Qui poi lo hanno ucciso a furia di morsi impetuosi, per poi divorarlo in parte. La polizia è intervenuta quando purtroppo era troppo tardi. Forte raccapriccio ha suscitato la scoperta del corpo. La vicenda ha ricevuto le conferme ufficiali e la spiegazione di quanto avvenuto da parte delle forze dell’ordine indiane.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Infermiera minacciata | “Ci porti il Coronavirus” | il messaggio tra la posta

Bambino mangiato dai maiali, il branco circolava in quella zona da tempo

“Un branco di maiali si aggirava attorno alla discarica e ha attaccato il bambino dopo averlo visto. Gli animali hanno parzialmente mangiato il corpo del piccolo”. La polizia stava lavorando per identificare il cadavere quando sono arrivati ​​i genitori del ragazzo, preoccupati per la scomparsa del figlio. Condotto in ospedale, era comunque già morto da tempo. Anche lì poi vige la quarantena a causa del Coronavirus, cosa che ha lasciato i genitori del bimbo senza lavoro. Più volte i residenti aveva denunciato la presenza dei pericolosi animali selvatici in quella zona. Nessuno però ha mai pensato di intervenire tra le autorità locali.

LEGGI ANCHE –> Muore di Coronavirus | lo scoprono solo dopo il decesso | reparto infettato