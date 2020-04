Asia Argento Pechino Express | che attacco | “Io pagato una miseria”

Scontro Asia Argento Pechino Express. L’attrice lamenta un compenso “al minimo sindacale” ed aggiunge anche altri controversi dettagli.

Attacco frontale di Asia Argento a ‘Pechino Express’, trasmissione alla quale lei ha preso parte in coppia con Vera Gemma. A vincere sono state ‘Le Collegiali’, Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Per quanto riguarda Asia, lei si fece male nel corso dell’avventura, decisamente presto. Nel corso di una videochiamata proprio con Vera Gemma, le due hanno svelato alcuni retroscena. “Ci eravamo preparate per 5 mesi a questa bella esperienza, alla fine è durata solamente 5 giorni”, dice tra il divertito ed il rassegnato la figlia del regista dell’horror, Dario Argento. “Mi sono rotta il ginocchio e pure due dita. Eppure sulle prime non mi ero accorta di nulla, non avevo versato una lacrima né mi ero lamentata. Sono una che il dolore lo regge. In ospedale poi hanno fatto una pantomima per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere ma a te ti hanno lasciata fuori per poter riprendere il tuo dolore”.

Asia Argento Pechino Express, l’affondo dell’attrice: “Pagata una miseria”

E poi ecco l’affondo a ‘Pechino Express’, con tanto di tag anche a Costantino Della Gherardesca, che ha condotto il reality. “Io lo dico, lo voglio fare e non me ne fott* un cazz*. Non mi interessa se poi mi fanno causa: mi hanno pagato il minimo garantito, proprio zero. In ospedale poi mi hanno fatto un gesso tutto sbagliato, stringeva troppo la gamba. Quando siamo tornate in albergo, sono arrivate le telecamere del programma, volevano che fossimo felici mentre ci riprendevano. Ci hanno anche detto che avevamo vinto il bonus. Chiedendoci però di parlare male degli altri concorrenti, delle Top. Non contenti, mi hanno pure detto se potevo abbassare la gamba ingessata perché non entravo bene nell’inquadratura. A quel punto non ho retto e ho detto loro che stavano rompendo i cosiddetti”.

