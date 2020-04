Aida Nizar arrestata | lite col fidanzato per la ex gieffina

Dalla Spagna: Aida Nizar arrestata in circostanze alquanto controverse. Le forze dell’ordine devono intervenire in casa sua.

Ancora guai per Aida Nizar. Per l’ex gieffina sono scattate le manette dopo una lite avuta in Spagna con il suo fidanzato Fernando.

Lo riporta il quotidiano iberico ‘La Vanguardia’, secondo il quale la donna avrebbe minacciato il partner con un coltello, durante una discussione in casa che sarebbe degenerata. Al punto tale che è servito l’intervento delle forze dell’ordine, che avrebbero trovato una Aida Nizar in piena escandescenza. Lei all’inizio si sarebbe anche rifiutata di farli entrare nella sua residenza. La Nizar, 44 anni, originaria della città spagnola di Valladolid, manca dalla televisione da diversi mesi.

Aida Nizar arrestata, lite degenerata con il suo compagno

Dopo l’esperienza al ‘Grande Fratello 15’ nel 2018, lei ha fatto sapere che non prenderà mai più parte a qualsiasi altro reality show. “E questo perché non hanno abbastanza soldi per pagarmi”. Intanto ora è scattato l’arresto, al quale poi ha fatto seguito un rilascio poco dopo. Ma Aida Nizar ha dovuto presenziare in caserma al cospetto della Guardia Civil. E nel frattempo lei stessa ha fatto sparire le immagini sul suo profilo Instagram che la ritraevano con il suo compagno.

