Adriana Volpe, separazione dal marito: tutta la verità

Ancora polemiche intorno alla vita privata di Adriana Volpe: aria di crisi matrimoniale con suo marito, l’imprenditore Roberto Parli. Cosa sarà successo?

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, ma la celebre conduttrice italiana è dovuto uscire dalla casa più spiata dagli italiana per la scomparsa di suo suocero. Così, una volta fuori, è volata in Svizzera stando così al fianco di suo marito, Roberto Parli, in un momento così complicato per lui. Successivamente è tornata a Roma con la figlia Gisele. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi tra i due non correrebbe buon sangue con l’imprenditore che si trova a St. Moritz, località dove risiedeva il padre. E così la rivista Chi ha rivelato: “Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”.

Adriano Volpe, la confessione

E così la stessa Volpe ha, inoltre, spiegato come il marito sia stato molto geloso quando era all’interno della casa del Grande Fratello vip a parlare con gli altri ragazzi, soprattutto con Andrea Denver. La conduttrice ha voluto precisare: “Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele e quando sono entrata nella casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile”. Per ora non ci sono conferme, ma soltanto indiscrezioni su una possibile crisi matrimoniale.