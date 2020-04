22 11 63, la serie tv di Stephen King: trama e anticipazioni

Approda su 20, 22 11 63, la miniserie tratta dal romanzo omonimo di Stephen King. La serie tv vede come protagonista l’attore James Franco.

Arriva sul canale tematico Mediaset 20, dedicato a cinema e serie tv, la miniserie 22 11 63. La serie statunitense è datata 2016 ed è stata mandata in onda lo stesso anno sul canale Fox. Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, vede lui insieme a J.J. Abrams, Bridget Carpenter e Bryan Burk come produttori esecutivi.

22 11 63 andrà in onda con un doppio appuntamento mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle ore 21:15 con i primi quattro episodi della serie. Gli altri quattro episodi finali saranno trasmessi mercoledì 29 e giovedì 30 allo stesso orario. Il protagonista Jake Epping è interpretato da un bravissimo James Franco, nel ruolo di un professore di liceo che compie un viaggio nel tempo e, dal 2016, viene catapultato nel 1958 con il nome di George Amberson. La sua sarà una missione davvero importante: dovrà impedire l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Il professore infatti ritiene che se non fosse avvenuta la morte del trentacinquesimo Presidente degli Stati Uniti, molti eventi storici non sarebbero avvenuti: la guerra in Vietnam o gli omicidi di Bob Kennedy e Martin Luther King.

22 11 63, la miniserie di Stephen King

La miniserie di 8 episodi seguirà Jake Epping dal 1958 al 1963, sotto l’identità di Amberson. Il professore incontrerà diversi personaggi storici ma, a causa della sua voglia di cambiare la storia, spesso metterà la sua vita in pericolo. Oltre a James Franco, nel cast sono presenti: Chris Cooper (Al Templeton), Sarah Gadon (Sadie Dunhill). Lucy Fry (Marina Oswald), Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) e George MacKay (Bill Turcotte).

