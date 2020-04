Yari Carrisi dopo l’imprecazione contro Barbara d’Urso: “Non volevo…”

Finito al centro di un polverone per aver augurato la morte a Barbara D’Urso, Yari Carrisi spiega di essere stato frainteso.

“Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che considero dannoso”. Con queste parole Yari Carrisi ha provato a buttare un po’ d’acqua sul fuoco, dopo il pandemonio scatenato poche ore fa.

Il figlio di Al Bano e Romina Power ha postato una storia sul suo profilo Instagram per chiarire meglio il post precedente che lo ha reso bersaglio dell’indignazione del web. Stamattina, infatti, il Nostro ha augurato niente meno che la morte a Barbara D’Urso, scrivendo “La D’Urso deve morire” in una Instagram Stories. E, come se non bastasse, ha ripostato i commenti di approvazione dei suoi follower. Ora, però, è arrivato il chiarimento.

Il chiarimento di Yari Carrisi

Yari Carrisi sostiene che le sue pesanti parole non erano riferite alla D’urso come persona, ma alle sue trasmissioni (nello specifico, Pomeriggio 5 e Live-Non è la D’Urso). “È ovvio – ha chiarito nelle sue Instagram Stories – che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo e ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone ed è ora di relegarlo al passato”.

Sulle Instagram Stories di Yari Carrisi era intervenuta anche la sorella della conduttrice per difenderla, mentre la diretta interessata si è limitata a condividere i messaggi di solidarietà nei suoi confronti. Carrisi junior, comunque, non si è scusato e anzi ha rincarato la dose: “Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana”. Chissà fino a quando Barbara D’Urso riuscirà a trattenersi…

