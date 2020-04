Scontro unilaterale Yari Carrisi Barbara D’Urso su Instagram. Il figlio di Al Bano e Romina scrive delle parole fortissime verso la presentatrice tv.

Grave ‘incidente diplomatico’ tra Yari Carrisi e Barbara D’Urso. Ed è il figlio di Al Bano e Romina Power a fare tutto. Su Instagram il 47enne secondogenito dei due cantanti ha scritto una frase tanto breve quanto inequivocabile.

“La D’Urso deve morire”. Parole impresse in bianco su campo nero in un post social, nel corso di una storia realizzata nella mattinata di martedì 21 aprile 2020. Giorno nel quale tra l’altro Yari Carrisi ha compiuto gli anni. Non si conoscono i motivi di questo censurabile sfogo, che ha ricevuto forti condanne da più parti. E che al contempo ha portato la conduttrice Mediaset a ricevere numerosi attestati di solidarietà. C’è chi ha notato come il cognome sia scritto ‘Durso’, ma il riferimento alla 62enne conduttrice di svariati programmi su Canale 5 sembra troppo evidente per poter sembrare altro. Poi in diversi utenti, in verità, gli hanno dato man forte scrivendogli “Hai ragione”, “Come minimo” ed altre affermazioni simili.

Yari Carrisi Barbara D’Urso, la sorella di lei chiede esterrefatta al figlio di Al Bano: “Ma sei serio?”

La cosa desta stupore in quanto non risultano esserci contatti ravvicinati tra i due né alcuna polemica sorta in tempi recenti. E tra l’altro proprio Barbara D’Urso risulta avere con il padre di Yari Carrisi, Al Bano, un rapporto di stima e di amicizia. Alla fine è intervenuta anche la sorella della presentatrice televisiva, Daniela D’Urso. La quale ha scritto in un misto di stupore e di risentimento quanto segue. “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè, le stai augurando la morte???”.