Coronavirus, il video dei Vigili del Fuoco inglesi che cantano Bella Ciao

Solidarietà, è questa la parola d’ordine e i Vigili del Fuoco inglese hanno intonato per l’Italia Bella Ciao in un video commovente e diventato subito virale.

“Fratelli e sorelle dei vigili del fuoco, questo è un breve messaggio dai pompieri e dagli operatori della Fire Brigades Union”. Inizia così il video messaggio dei vigili del fuoco inglesi che hanno voluto dimostrare la loro solidarietà al popolo italiano e ai pompieri del nostro Paese in questo difficile momento di lotta al Coronavirus. Un messaggio di solidarietà che precede un commovente video in cui il corpo dei Vigili del Fuoco inglese intona Bella Ciao, una canzone partigiana storica che parla di forza, di coraggio e di voglia di lottare.

“La famiglia dei Vigili del Fuoco non ha confini”

“La famiglia dei Vigili del Fuoco è una famiglia senza confini e in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore forza, amore, speranza e questa canzone. Siamo sempre con voi, solidarietà”. Con queste parole inizia così il video dei pompieri e dell’unità operativa che, dalle loro case o dai posti di lavoro intonano questa canzone così ricca di forza e di potenza. È un video amatoriale, fatto a casa come tanti che circolano in questi giorni. Tutti a casa, nelle condizioni che possono, con i loro cari accanto, hanno cantato a turno le parole di Bella Ciao. C’è chi canta, chi suona, chi balla con i figli. Ma il canto di Bella Ciao risuona forte e fa venire i brividi. La solidarietà in questo momento è importantissima e questo messaggio ci fa capire che non siamo soli e non lo saremo mai. Al di là di ogni politica, razza, religione. Le genti sono unite e stanno combattendo insieme contro questo virus così difficile e spaventoso.

Il video dei pompieri che cantano Bella Ciao

“Saluti dalla Fire Brigades a tutti i Vigili del Fuoco, soprattutto a quelli italiani. Agli operatori sanitari in prima linea e a tutti i lavoratori che affrontano questa terribile crisi. Siate forti, abbiate cura di voi. Prendetevi cura l’uno dell’altro e prendetevi cura delle nostre comunità. Ma soprattutto rimanete uniti, solidali. Solidarietà”.

Il video si conclude così, con un altro appello che riempie il cuore di un coraggio nuovo e che fa sparire le lacrime dal nostro volto rincuorandoci. Prendetevi qualche minuto e guardate queste immagini così potenti nella loro semplcità.