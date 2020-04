Valle D’Aosta, nasce bimbo positivo: la madre aveva 38 di febbre

Ancora brutte notizie per quanto riguarda il Coronavirus: in Valle D’Aosta un bimbo nasce positivo dalla madre che aveva 38 di febbre

Una donna, positiva al Covid-19, ha dato alla luce all’ospedale Beauregard di Aosta un bimbo positivo. La madre aveva 38 di febbre, come svelato dall’agenzia ANSA. Il parto è avvenuto tra giovedì e venerdì con la donna che aveva una temperatura corporatura di 38 gradi. Successivamente è stato fatto il test al neonato, che è risultato positivo come sua madre: così è scattato l’allarme in Ospedale con la riorganizzazione dei reparti di Ostetricia e Pediatria.

