The O.C. torna in tv dalla prima stagione su Italia Uno

La fortunata serie televisiva The O.C. torna in televisione dalla prima stagione su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle ore 19:00.

The O.C. è una delle serie televisive che ha avuto più successo al mondo, trasmessa in ben 50 Paesi. Andata in onda per la prima volta nel 2003, è continuata fino al 2007 concludendosi con la quarta stagione. Da giovedì 23 aprile su Italia 1 andrà in onda a grande richiesta The O.C., tutti i giorni alle ore 19:00 con due episodi a serata.

La serie andrà in onda fino al 5 maggio, poi passerà su La5 dalla stessa sera di martedì 5 maggio e proseguirà ogni martedì sera fino al termine delle quattro serie prodotte. La serie è un teen drama ambientato nella contea di Orange Country, in California e narra le vicende di un gruppo di amici: Ryan, Seth, Marissa e Summer. Il protagonista è Ryan Atwood (Ben McKenzie), un adolescente problematico proveniente da una famiglia disagiata che rischia di finire in galera per aver aiutato il fratello a rubare un’auto. La sua fortuna sarà incontrare l’avvocato Sandy Cohen che lo fa scagionare e lo ospita nella sua villa nella contea di Orange, dove vive con la moglie Kristen e il figlio Seth.

Il tanto atteso ritorno di The O.C.

Ryan si scontra con un ambiente sfarzoso, molto diverso da quello a cui è abituato ma ad aiutarlo ci saranno il nerd Seth Cohen (Adam Brody), con cui instaurerà una grande amicizia, Marissa Cooper (Misha Barton), la bella e tormentata vicina di casa, e la sua migliore amica, nonché cotta d’infanzia di Seth, Summer Roberts (Rachel Bilson).

