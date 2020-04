Syria, chi è il marito Pier Paolo Peroni: carriera e curiosità

Oltre ad essere la dolce metà di Syria, Pier Paolo Peroni è un affermato disc jockey e produttore discografico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Bravissimo disc jockey, stimato produttore discografico e manager di successo: Pier Paolo Peroni è tutto questo, oltre che la dolce metà di Syria e il padre dei loro figli. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Syria, chi è: età, vita privata, foto e carriera della cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Pier Paolo Peroni

Pier Paolo Peroni è nato a Roma il 22 novembre 1959) e ha esordito nel mondo della musica come DJ a 25 anni al Piper Club, storica discoteca della Capitale. Nei locali ha incontrato Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, con il quale ha allacciato una solida amicizia e una proficua collaborazione. Fu proprio Jovanotti nel 1987 a fargli conoscere il produttore Claudio Cecchetto, di cui Peroni diventerà il braccio destro imprimendo una svolta alla sua carriera professionale.

Nel 1989 Peroni approda in tv come caporedattore di DeeJay Television, programma cult ideato dallo stesso Cecchetto, e poi lavora a Radio Deejay come responsabile della programmazione musicale dal 1990 al 1994, a Radio Capital dal 1996 al 1998 e a Radio Due a partire dal 1999. Nel frattempo si dedica anche all’attività di produttore discografico, che gli consente di condividere numerosi successi con i suoi artisti: tra i tanti ricordiamo gli 883.

Peroni ha anche creato con Cecchetto l’etichetta FRI (Free Record Independent) ed è diventato manager degli artisti legati alla casa discografica, dove nel 2003 approda anche DJ Francesco, al secolo Francesco Facchinetti. Nel 2008, inoltre, Peroni è entrato come critico musicale nel cast del talent show di Rai 2 X Factor – Il processo per 3 stagioni, e nel 2013 ha ideato e prodotto con Francesco Lauber TOP DJ, il primo format televisivo dedicato al mondo dei DJ, in onda prima su SkyUno e Cielo e poi su Italia 1.

Il 27 marzo del 2018 Peroni ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “It takes a fool to remain sane”, che vede l’esordio di sua figlia Alice Peroni come cantante. Per il resto, il Nostro vive a Milano assieme alla moglie, la cantante Syria, che nel 2001 lo ha reso papà di Alice e nel 2012 di Romeo.

EDS