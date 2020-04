Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 21 aprile

Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di...

Le Iene Show, con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, torna con le sue inchieste irriverenti e lo scherzo a Michelle Hunzicher: anteprima video

Dopo la sospensione, Le Iene Show torna stasera in televisione con le sue inchieste irriverenti sotto la conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Abbonderanno ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità, con un occhio di riguardo soprattutto all’epidemia dovuta al Coronavirus e a ciò che è andato storto nella gestione dell’emergenza.

Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.10.

Le Iene Show: l’inchiesta sull’emergenza Coronavirus di Luigi Pellazza

Le Iene Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani sono i conduttori di una puntata che si muoverà fra attualità e svago, nello stile tipicamente irriverente che contraddistingue Le Iene Show. Gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus sono affidati a varie inchieste, ma quello che avrà più risalto è certamente il servizio di Luigi Pellazza, di cui tramite i social, Mediaset ha riferito in anteprima alcuni dettagli.

La Strage degli anziani

Luigi Pellazza incentrerà la sua inchiesta sulla cosiddetta Strage degli anziani che si è verificata in particolar modo nelle case di riposo lombarde. Secondo una stima approssimativa, sarebbero un migliaio le persone anziane decedute nelle residenze sanitarie assistite. La tesi che Luigi Pellazza cercherà di provare è che l’evento si sia verificato a causa del contatto degli anziani con pazienti affetti da Covid-19, trasferiti nelle rsa per alleggerire i reparti ospedalieri dopo la delibera regionale dell’8 marzo. L’ipotesi è che si sarebbe potuta trovare facilmente una sistemazione più adeguata ai pazienti infetti, strutture sanitarie come l’ex ospedale civile di Legnano, chiuso ormai da dieci anni e tuttavia tutt’altro che fatiscente.

Luigi Pellazza intervista Attilio Fontana

Luigi Pelazza entrerà nel complesso destinato all’assistenza sanitaria pubblica ormai dismesso che si trova a poca distanza dalla struttura di terapia intensiva voluta da Regione Lombardia in Fiera e incontrerà poi il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per chiedere spiegazioni sul perché l’ex ospedale civile di Legnano sia stato ritenuto inutilizzabile durante un’emergenza sanitaria tanto grave.

Cos’altro accadrà a Le Iene Show

L’inchiesta di Gaston Zama torna sulla teoria del passaggio del Covid-19 da un pipistrello all’uomo con l’intermediazione dello zibetto. La pandemia dovuta al Coronavirus era una tragedia già annunciata da tempo? Secondo i due esperti che la Iena intervisterà, David Quammen e Peter J. Li, la risposta a questa domanda dovrebbe essere affermativa.

Giulio Golia si reca fra le strade dei quartieri più popolari di Napoli dove, a quanto sembra, la criminalità starebbe fornendo aiuto alle persone rimaste senza lavoro a causa dell’emergenza. La Iena intervisterà alcuni cittadini a conoscenza dei fatti, il Sostituto Procuratore DDA Napoli Catello Maresca, il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore Capo Catanzaro Nicola Gratteri.

Le Iene, gli scherzi:

anteprima dello scherzo fatto a Michelle Hunzicher

