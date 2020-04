Stasera in tv – Laura Pausini su Rai 1: Ho creduto in un sogno, il concerto

Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, concerto evento in onda su Rai 1 dove Laura Pausini, fra canzoni e spettacolo, si esibì nella splendida cornice di Taormina

Oggi, 21 aprile, Rai 1 porta Laura Pausini nelle case degli italiani, facendoci dono delle sue canzoni più belle e per regalarci, perché no, qualche ora di svago dall’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il nostro Paese.

Il concerto Stasera Laura – Ho creduto in un sogno andrà in onda a partire dalle ore 21.35. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul famoso evento.

Laura Pausini, canzoni immortali

Il concerto evento Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, in onda questa sera in tv su Rai 1, ha consacrato Laura Pausini nel 2014 al suo debutto televisivo che appassionò milioni e milioni di telespettatori.

Laura Pausini è canzoni, musica e passione, esattamente come si può notare nei pochi minuti di estratto riportati in un video, in calce all’articolo.

“Sono felice che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent’anni della mia vita attraverso le mie canzoni. E spero con la mia musica e i miei racconti di fare un po’ di compagnia alle persone che sono a casa”, ha confessato la cantante in merito all’inserimento del suo concerto nel palinsesto Rai di stasera in televisione.

La location dove si svolse l’evento fu lo splendido Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Un modo per viaggiare, attraverso la musica, in un periodo come questo, contraddistinto dalla quarantena, nel quale spostarsi dalla propria abitazione è possibile solamente con la fantasia.

Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, estratto

