Stasera in tv – Karol un uomo diventato Papa, trama e cast

Appuntamento da non perdere in prima serata su Canale 5 oggi, martedì 21 aprile, con la miniserie Karol un uomo diventato Papa: ecco la trama e il cast

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 21 aprile, con la miniserie televisiva, in onda come unico film, che racconta la viva di Papa Giovanni Paolo II: Karol un uomo diventato Papa. Ci troviamo a Cracovia verso la fine degli anni Quaranta quando i nazisti sono protagonisti dell’invasione della Polonia. Karol Woytila, orfano di madre, è un giovane studente universitario, che vive davvero tantissime esperienze, come la passione per il teatro e per la poesia; lo studio della filologia e della filosofia all’Università; il lavoro da operaio e quello di insegnante; il sacerdozio, e il percorso religioso in seminario. Ma continua a vivere per il prossimo e per Dio cercando di lottare le ingiustizie e gli orrori che ha visto da vicino. Diventa parroco nella nativa Cracovia, poi Vescovo ausiliario, Arcivescovo e Cardinale. Nel 1978 viene eletto Papa a Roma.

Stasera in tv – Karol un uomo diventato Papa, curiosità

Nei panni di Karol troviamo Piotr Adamczyk, mentre sono presenti anche diversi attori italiani come Toni Bertorelli, Ennio Fantastichini e Raoul Bova. Appuntamento da non perdere con la miniserie che andrà in onda come un unico film questa sera, martedì 21 aprile, su Canale5.