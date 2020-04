Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 21 Aprile

Il programma di Mario Giordano, Fuori dal Coro, torna con le sue inchieste sull’emergenza Coronavirus: tanti ospiti oggi, 21 Aprile, a partire da Matteo Salvini

Mario Giordano porta anche stasera in televisione le sue inchieste urlate e tanti ospiti che ci terranno informati sull’attualità e sui risvolti economici dovuti alla crisi sanitaria. La trasmissione vedrà i suoi ospiti in collegamento dalla propria abitazione, in ottemperanza alle imposte dal decreto emanato dal Governo.

Il talk show inizierà a partire dalle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti e sugli argomenti su cui verterà il programma.

Mario Giordano conduce Fuori dal Coro su Rete 4

Il programma condotto da Mario Giordano si concentrerà con i suoi ospiti sull’origine dell’epidemia da Coronavirus, sul ruolo dell’Italia in Europa durante questo difficile periodo storico e su cosa accadrà quando di nuovo verranno riaperte le frontiere. Superospite di oggi a Fuori dal Coro sarà Matteo Salvini, leader della Lega, che in diretta darà la sua opinione sulla situazione politica ed economica del nostro Paese. Come accennato, l’ex Ministro dell’Interno si esprimerà anche sulla gestione dell’emergenza nazionale e di come viene affrontata a livello europeo. L’attenzione agli anziani, maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19 sarà centrale durante la trasmissione e le saranno dedicati vari servizi di approfondimento. Sulla questione interverrà l’artista Iva Zanicchi che darà la sua opinione sulla proposta di prolungare il limite agli spostamenti per gli over 65.

Le origini del virus

Durante la diretta di Fuori dal Coro verranno intervistati anche il giornalista Vittorio Feltri e il collega di Rete 4 Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto grado. Le inchieste del talk show di Mario Giordano torneranno alle origini del virus che, secondo quanto trapelato, l’intelligence americana attribuirebbe a un esperimento sfuggito di mano ai ricercatori di un laboratorio di Wuhan. Si è trattato davvero di un incidente? La responsabilità dell’epidemia è attribuibile alla Cina?

Il programma cercherà di dare una risposta a questa e ad altre domande affini. Sull’emergenza sanitaria tornerà anche il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che aggiornerà gli spettatori sugli sviluppi relativi alla ricerca del vaccino al momento in fase di sperimentazione.

Ospiti:

Matteo Salvini

leader della Lega;

leader della Lega; Iva Zanicchi

Massimo Galli

direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano;

direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Gianluigi Nuzzi

conduttore di Quarto Grado;

conduttore di Quarto Grado; Vittorio Feltri

direttore di Libero Quotidiano.

