Stasera in tv film | Earth – Un Giorno Straordinario (2018): trailer e trama

Stasera in televisione, oggi 21 aprile, il docu film Earth – Un giorno straordinario, narrato dall’attore Diego Abatantuono, è un omaggio alla Terra e alla natura: trailer e trama del racconto

La regia del film documentario in onda oggi, 21 aprile, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 in occasione della giornata dedicata a nostro Pianeta è affidata a Peter Webber, Lixin Fan e Richard Dale. Earth – Un giorno straordinario è uno splendido docu film della durata di 95 minuti che uscì nelle sale cinematografiche nel 2018 incassando al botteghino ben 355 mila euro. Vediamo insieme il trailer ufficiale e di cosa tratta il lungometraggio che ha come protagonista la natura.

Earth – un giorno straordinario (2018)

Il viaggio nella natura che si avvale nella versione in italiano della voce narrante di Diego Abatantuono appare come una vera e propria dichiarazione d’amore alla Terra, ecosistema che abitiamo e di cui troppo spesso dimentichiamo di far parte. L’essere umano è sono uno degli organismi che abita il Pianeta azzurro e il docufilm che lo ricorda con estrema chiarezza. Dall’esplorazione di oceani, ghiacciai e continenti la natura incontaminata si mostrerà sul piccolo schermo in tutta la sua pura bellezza. Gli animali saranno i veri protagonisti di Earth – un giorno straordinario e il fluire delle loro vite verrà seguito nell’arco di una giornata tipo nel proprio ambiente, dall’alba al tramonto.

Una troupe composta da circa cento operatori della BBC Earth Films ha seguito la quotidianità di circa 40 specie viventi per cinque anni e questo viaggio straordinario ha avuto come voce narrante Abatantuono, nella versione italiana, e Robert Redford, in quella originale. Dalle isole più remote dell’Antartide alle giungle esotiche dell’Asia, dal bush australiano sino al deserto africano, la Terra saprà mostrarsi in questo documentario in tutta la sua eclettica potenza, facendoci sentire quanto come esseri umani siamo solo una parte del tutto che ci circonda.

Earth un giorno straordinario, trailer

