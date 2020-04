Laura Pausini, gli auguri di compleanno al marito Paolo – VIDEO

Auguri di compleanno speciali per Paolo Carta, il marito di Laura Pausini: il noto chitarrista riceve un messaggio su Instagram dalla moglie.

Rivediamo stasera su Raiuno il concerto “Ho creduto in un sogno”, show che Laura Pausini ha tenuto nel 2014 a Taormina. Nei giorni scorsi, la cantante ha festeggiato il compleanno del marito Paolo Carta.

Leggi anche –> Laura Pausini, sorpresa per i fans: “Vi videochiamo”

Un compleanno in quarantena anche per l’uomo, ma è stata speciale la dedica su Instagram di Laura Pausini: “Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo… Buon Compleanno Amore Mio”.

Leggi anche –> Laura Pausini, duro sfogo sul Coronavirus: “Sono inc***ata nera”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La storia d’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Quella tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta è una longeva coppia dello spettacolo: i due stanno insieme dal 2005 e si sono conosciuti nel mondo della musica. Infatti, anche il marito della nota cantante è un musicista: chitarrista e produttore musicale, nel 1987 collabora con Adriano Celentano al disco ‘Il Re degli ignoranti’. Due anni dopo, esce il suo primo album da solista ‘Domande’ a cui farà seguito solo un secondo disco nel 1997 ‘Paolo Carta’.

Nel frattempo continua la collaborazione con altri musicisti, tra cui Gianni Morandi. Nel 2005 comincia a collaborare con Laura Pausini, con la quale partecipa al ‘World Tour’ e della quale s’innamora. Per lei lascia la moglie con cui aveva avuto 3 figlie e con la quale era stato sposato da oltre un decennio. Nel 2013, Paolo Carta e Laura Pausini diventano genitori.