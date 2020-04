La Pina, chi è la rapper e conduttrice: nome vero, carriera, vita privata

Chi è la rapper e conduttrice radiofonica La Pina: nome vero, carriera, vita privata, gli esordi e i suoi grandi successi, le trasmissioni.

La Pina, nome d’arte di Orsola Branzi, classe 1970 nata a Firenze ma trasferitasi ancora bambina a Milano, inizia la sua carriera come rapper, in una crew di sole donne, chiamata Le Pine, quindi collabora con gli Otierre.

Siamo nella prima metà degli anni Novanta e il rap in Italia spopola tra i giovani e giovanissimi, grazie alle suggestioni che arrivano da Oltreoceano ma soprattutto alla militanza nei centri sociali autogestiti, vere fucine del genere.

Carriera e curiosità sulla rapper e speaker radiofonica La Pina

La rapper milanese ha esordito con un suo primo album nel 1995, con (Il cd del-)la Pina, a cui collaborano molti nomi noti del rap nostrano. Seguono altri due dischi, ovvero Piovono angeli e Cora, nati dalla collaborazione con The Soul Kingdom (Giuliano Palma e Patrick Benifei dei Casino Royale). Cugina da parte di madre dell’attrice Vittoria Puccini, La Pina intraprende poi la carriera di speaker radiofonica, a partire dalla fine degli anni Novanta.

Dal 1999 è una delle voci di Radio Deejay, ma tante sono anche le sue incursioni televisive. Tra queste, partecipa come concorrente a Pechino Express, insieme al marito musicista, Emiliano Pepe. Pur avendo abbandonato il mondo della musica, si concede eccezioni speciali: ad esempio, il 18 maggio 2014 è stata invitata da Laura Pausini a cantare accanto a lei in uno speciale concerto a Taormina e più di recente entra a far parte del progetto Le ragazze di Porta Venezia, collaborando con Myss Keta nel singolo che dà il nome al progetto. Ha scritto diversi libri e con la storica trasmissione di Radio Deejay, Pinocchio, che conduce dal 2001, vinto diversi premi.