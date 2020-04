Karol, chi è l’attore protagonista Piotr Adamczik: età, foto, carriera

Piotr Adamczyk è un attore diventato molto famoso, sopratutto in Italia, per avere prestato il volto a Papa Wojtyla. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il nome ai più dirà poco o nulla, ma il suo volto è entrato probabilmente nelle case di tutti gli italiani: Piotr Aleksander Adamczyk è infatti l’attore e sceneggiatore polacco che si è fatto amare e apprezzare, soprattutto nel nostro paese, per aver prestato il volto a papa Karol Wojtyla. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Piotr Adamczik

Piotr Aleksander Adamczyk è nato a Varsavia il 21 marzo 1972 sotto il segno zodiacale dell’Ariete, è alto un metro e ottantadue centimetri, occhi azzurri e capelli biondi. Ha studiato all’Accademia di Teatro Aleksander Zelwerowicz e come attore si è fatto conoscere e apprezzare grazie al ruolo da protagonista nel film Karol – Un uomo diventato papa nel 2005, in cui interpreta Karol Józef Wojtyła, alias Giovanni Paolo II. Per realizzare questo film visitò in Vaticano il Papa, e quest’ultimo, appresa la notizia, disse: “Siete pazzi per fare un film su me”.

Nel corso della sua carriera Piotr Aleksander Adamczyk ha preso parte a diverse pellicole e serie televisive, come: Karol – Un uomo diventato papa, Karol – Un papa rimasto uomo, Einstein, 39 i pół,

Czas honoru, Naznaczony, Przepis na życie, Piąty Stadion, Dom pelen zmian, Counterpart, Il nome della rosa. E’ attivo anche come attoreteatrale e sceneggiatore. Sulla sua vita privata non si sa molto, anche se è stato più volte avvistato con bellissime ragazze e ha un profilo Instagram molto vivace…

