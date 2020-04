Genitori imprigionano il figlio in una stanza, lui scappa e li denuncia

Due genitori hanno imprigionato il figlio in una stanza costringendolo a vivere in mezzo ai propri escrementi: scappato, il ragazzo li ha denunciati.

Più che una storia di quarantena, quella che è emersa dal Kentuky somiglia ad un racconto di prigionia su un fronte di guerra. Una coppia di genitori della zona, Laura e Marvin Reynolds, hanno infatti deciso di recludere in una stanza piccola e buia uno dei figli. Al bambino non era concesso uscire dalla sua cella d’isolamento nemmeno per mangiare o fare i bisogni, dunque era costretto a vivere in un luogo buio, stretto e puzzolente.

Qualche giorno fa il piccolo (12 anni) è riuscito a scappare dalla stanza di reclusione e una volta giunto in strada ha incontrato una pattuglia della polizia. Agli agenti il bambino ha raccontato le condizioni disumane in cui i genitori lo costringevano a vivere e questi come prima cosa lo hanno accompagnato in un centro d’accoglienza dei servizi sociali dove sarebbe stato curato fisicamente e psicologicamente.

Figlio imprigionato in una stanza per cinque anni, arrestati i genitori

Dopo aver verbalizzato la denuncia del ragazzino, gli agenti sono andata a casa dei genitori per un’ispezione. Sin dal primo momento è stato chiaro che la denuncia del figlio era reale. Nella stanza in cui viveva le condizioni igienico-sanitarie erano sconvolgenti ed era chiaro che vi era stato recluso a lungo. Interrogati sul perché di un simile comportamento, i genitori si sono giustificati dicendo che si era trattato di una punizione per il comportamento indisciplinato del figlio.

La verità, però, è emersa quando gli agenti hanno interrogato gli altri figli della coppia. Questi hanno rivelato che il fratellastro (il piccolo era stato adottato) viveva da recluso in casa ormai da 5 anni. I due coniugi sono stati arrestati ed i loro figli affidati tutti ai servizi sociali.