Food Advisor, chi è Simore Rugiati: età, foto, vita privata

Conosciamo la storia di Simone Rugiati: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del celebre chef di Food Advisor

Simone Rugiati nasce ad Empoli il 24 maggio 1981. Inizia a lavorare nei ristoranti più importanti della Toscana, prima di diventare celebre in tv come concorrente de La prova del cuoco e curando alcune rubriche di cucina per il canale Gambero Rosso Channel. Nel 2010 è conduttore di Cuochi e Fiamme, mentre nel 2016 è stato al fianco di Belen nella conduzione di Tu sì què vales e dal 2019 presenta il programma Food Advisor, che si occupa logicamente di cucina con la scoperta dei piatti tipici delle città italiane.

Food Advisor, chi è Simore Rugiati: vita privata

In passato Simone ha avuto una storia d’amore con modella Carla Cruz, classe 1992, nota per aver partecipato anche al Grande Fratello Vip nel 2017. Attualmente è legato sentimentalmente ad un’altra modella, Ahlam El Brinis: i due si sono conosciuti in discoteca. Lo chef ha un account Instagram che vanta circa mezzo milione di followers.