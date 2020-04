Fidanzato perfetto si trasforma in mostro, massacra la ragazza mentre lei dorme

Una giovane donna pensava di aver trovato il fidanzato perfetto, ma poi scopre il suo lato oscuro. Lui la picchia mentre lei dorme, confondendola con la sua ex.

Stacey Adams, di 29 anni, pensava di avere il fidanzato perfetto, finché lui non ha rivelato il suo lato oscuro. Krys Ritson si è seduto sopra di lei, mentre dormiva, e ha iniziato a insultarla gridando il nome della sua ex ragazza. L’ha lasciata con fratture e ossa rotte. Stacey pensava di morire, ma i suoi vicini hanno chiamato la Polizia. Hanno dovuto trasportarla di corsa all’ospedale dove è stata operata.

Stacey Adams ha conosciuto Ritson quando aveva 14 anni. I due erano stati fidanzati da ragazzi e lui sembrava perfetto: attraente, con senso dell’umorismo e affascinante. Dopo quattro mesi insieme, i due si sono dovuti separare quando il ragazzo si è trasferito. Dopo 12 anni, Stacey va a vivere proprio dov’è Krys e lui le invia subito una richiesta d’amicizia. In poco tempo i due riprendono le cose da dove le avevano lasciate e si riaccende la fiamma. Sembra essere in una commedia romantica, lui è dolce, premuroso, attento. Quando due suoi amici muoiono, però, cambia qualcosa e inizia ad assumere Valium per provare a dormire meglio.

Il principe azzurro diventa un mostro violento

Una sera, però, accade l’impensabile: Stacey è a letto e quando si risveglia Ritson è sopra di lei e la sta colpendo sul naso. Lui la insulta, la chiama col nome della sua ex Lisa, è irriconoscibile: il ragazzo perfetto è un mostro. Stacey è convinta che morirà. I vicini, però, sentendo le urla hanno avvertito la Polizia, che sfonda la porta e salva la giovane donna. Krys viene arrestato immediatamente e all’ospedale Stacey scopre di avere il naso rotto, lo zigomo e l’orbita fratturati e sei costole rotte. Dopo, arriva lo choc più grande: la Polizia le rivela che Krys ha precedenti per violenza domestica con diverse partner.

